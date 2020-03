Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile in care Veronica si-a palmuit sotul in club, in timpul unei crize de gelozie si mai apoi si-a dat verigheta jos, ne-au lasat masca pe toti. Iar motivul crizei a fost aparitia unei domnisoare la orizontul lui Viorel, domnisoara de la care sotul Veronicai nu si-a mai luat ochii. Asta spre disperarea…

- Vulpița și Viorel șocheaza din nou! Deși au primit un apartament in București, fix ca sa poata sa iși aduca fetița și sa fie o familie, soții Stegaru nu vor sa iși aduca inca fiica sa stea cu ei, iar motivele le-au bulversat de-a dreptul pe Mirela Vaida și pe Mara Banica.

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel...

- Vulpița și Viorel, celebrul cuplu, au fost bombardați cu o serie de jigniri. Veronica susține ca nu a putut sa doarma de frica dupa ce o persoana s-a dat drept angajat al Antenei 1 și a incercat sa obțina informații de la Viorel.

- Dis de dimineata, Viorel si Veronica au mers la Parlament. O dorinta aveau si ei, sa dea ochii cu alesii poporului. Si pentru ca sunt oameni simpli, de la tara, sotii Stegaru au vrut sa afle mai multe despre un domeniu care ii intereseaza: agricultura.

- Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina…

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul sotilor Viorel si Veronica. Dupa ce sotia tinerica a spus ca vrea sa divorteze de el, acum Viorel a avut parte de o noua lovitura: se pare ca fiica de doi ani, pe care pana acum a crezut-o a lui, ar avea alt tata.