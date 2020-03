Stiri pe aceeasi tema

- Nori negri in casnicia soților Veronica și Viorel Stegaru, in acest weekend! Vulpița vrea sa divorțeze! Amandoi și-au dat jos verighetele, iar Viorel și-a amenințat din nou nevasta, chiar in fața camerelor de filmat.

- “ANIVERSARE”… Sarbatoare cu amenintari, suspine si suparare, la Acces Direct! La implinirea a doua luni de zile de cand asistatii social, Veronica si Viorel Stegaru, s-au suit in tren spre Bucuresti si… dusi au fost, “telenovela” asumata de televiziunea in cauza a dat semne ca mult n-o mai duce… Veronica…

- Au fost imaginile care au uimit o tara intreaga! Veronica a fost emotionata pana la lacrimi, atunci cand Viorel a ingenuncheat la picioarele ei si, in fata intregii tari, a cerut-o in casatorie pentru a doua oara.

- Veronica si Viorel Stegaru au avut parte de o adevarata zi de rasfat la hotelul unde au fost cazati. Dupa ce au terminat cu sporturile de iarna si cu munca, sotii din Vaslui s-au bucurat de viata asa cum n-au mai facut-o vreodata!

- E greu sa ramai indiferent cand vine vorba de Vulpița! Veronica și Viorel Stegaru sunt acum in vazul milioanelor de romani, care le urmaresc povestea de viața cu sufletul la gura. De la acuzații de infidelitate, la amanți și secrete, pana la crize de gelozie și lacrimi, publicul „Acces Direct” a avut…

- Veronica si Viorel Stegaru au ajuns sa fie cunoscuti de o tara intreaga. Cazul lor, aparent unul obisnuit, a starnit in cele din urma multe curiozitati si a ridicat multe semne de intrebare.

- PROTECTIA COPILULUI, ANCHETA LA BLAGESTI! REACTIE…Protectia Copilului Vaslui s-a auto-sesizat, in sfarsit, in cazul scandalului de la Blagesti, cu Veronica si Viorel Stegaru, parintii unei fetite de 2 ani care, de o saptamana, fac circul de pe lume, in direct, la televizor! Bunica fetitei, Ilinca Stegaru,…