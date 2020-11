Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, miercuri, ca au fost platite doua miliarde de lei pentru acoperirea, de catre Guvern, a 41,5% din costul salarial al unei persoane care fost in somaj tehnic si care a revenit in activitate. 600.000 de persoane au beneficiat de…

- Aproape 600.000 de persoane au beneficiat de masura privind acoperirea a 41,5% din costul salarial, suma platita pana in prezent fiind de doua miliarde de lei, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres."Pana in acest moment am platit doua…

- Aproape 600.000 de persoane au beneficiat de masura privind acoperirea a 41,5% din costul salarial, suma platita pana in prezent fiind de doua miliarde de lei, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Pana in acest moment am platit doua miliarde…

- Bistrița-Nasaud se afla in topul cu cele mai multe persoane decedate in urma unor accidente de munca, in primele 6 luni ale acestui an. Mai mulți morți decat in județul nostru s-au mai inregistrat doar in București. Potrivit știripesurse.ro, cele mai multe persoane care și-au pierdut viața in urma unor…

- Care a fost prezența la vot in fiecare județ din țara și din fiecare sector din Capital, comparativ și cu alegerile locale din 2016. Prezența pe țara (ora 21.00): 46,02%2016: 48,44% Prezența in București (ora 21.00): 36,93%2016: 33,31% Prezența pe județe: GIURGIU 59,43 %OLT 58,48 %TELEORMAN 58,12 %MEHEDINTI…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a susținut ca pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari, iar cele mai multe au fost facute in Bucuresti, Cluj si Timis. Conform ministrului, la inceputul starii de urgenta, plațile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a susținut ca pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari, iar cele mai multe au fost facute in Bucuresti, Cluj si Timis. Conform ministrului, la inceputul starii de urgenta, plațile…

- Cine va mai primi șomaj tehnic pana in decembrie 2020. Ministrul Muncii a facut vineri bilanțul masurilor luate și al banilor cheltuiți in cele șase luni de la inceputul crizei de coronavirus. Violeta Alexandru a anunțat și cine va mai putea beneficia de șomaj tehnic pana la sfarșitul anului, dar și…