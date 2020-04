Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern ca 34.000 de companii au trimis cereri pentru somajul tehnic, cerand acest lucru pentru aproape 300.000 de angajati. "Actvitatea la ANOFM si la AJPIS este in plina desfasurare pentru procesarea cererilor…

- Modelele de cerere si de declaratie pe proprie raspundere pentru angajatorii care solicita indemnizatia de somaj tehnic pentru angajati au fost publicate in Monitorul Oficial, a anuntat pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in noaptea de marti spre miercuri, potrivit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de patru…

