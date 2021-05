VIDEO - Violențele escaladează în Ierusalim: atac cu mașină-berbec împotriva forțelor de securitate israeliene; numeroase persoane rănite Numeroase persoane au fost ranite duminica intr-un atac cu masina-berbec care a vizat forte de securitate israeliene in Ierusalimul de Est, au declarat politisti si echipe de salvare, relateaza AFP, arata Agerpres. ''Patru politisti au fost raniti in urma unui atac cu masina-berbec'' in cartierul Sheikh Jarrah, in Ierusalimul de est, a declarat politia israeliana, in timp ce echipele de salvare locale au anuntat sapte raniti. Citește și: Duminica SANGEROASA in Fașia Gaza: 33 de morți in raiduri; autoritațile anunța cel mai grav bilanț zilnicCitește și: Romania INTERVINE in scandalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Citește și: Duminica SANGEROASA in Fașia Gaza: 33 de morți in raiduri; autoritațile anunța cel mai grav bilanț zilnicCitește și:INTERVINE in scandalul…

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci case din Fasia Gaza au fost distruse in cursul noptii de sambata spre duminica in cursul luptelor dintre armata israeliana si militantii Hamas, relateaza dpa, citand martori oculari. Exista temeri ca multi oameni au murit sau sunt prinsi sub daramaturi, noteaza agentia de stiri germana. Ministerul…

- Grav accident intr-o localitate din Balți. Cel puțin 6 persoane au fost ranite și transportate la spital, potrivit martorilor. Preliminar ar fi vorba despre un impact dintre un automobil și un microbuz de pe ruta Balți-Soroca. La fața locului sunt pompierii și oamenii legii, care stabilesc circumstanțele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un "stat terorist", în contextul ciocnirilor violente între palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA și Agerpres."Statul Israel, crud si terorist, ataca în mod brutal…

- Cinci persoane, printre care doi minori au fost transportați la spital dupa ce un camion s-a tamponat cu o mașina de marca Volkswagen, pe traseul Ciorescu, in apropiere de satul Goian. Accidentul rutier s-a produs astazi in jurul orei 11:00. Informația a fost confirmata de ofițera de presa, Svetlana…

- O duba si o masina au fost implicate, vineri, intr-un accident pe centura ocolitoare a Alexandriei spre localitatea Buzescu, iar doua persoane au fost ranite, informeaza ISU Alexandria. "Accident rutier, cu doua autoturisme implicate, (la padure, aproape de localitatea Buzescu). Doua victime,…

- Paisprezece din cele din cele 22 de persoane audiate in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro. Cele 22 de persoane au fost ridicate si duse la audieri sambata, in urma unor perchezitii care…

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o curba pe DN1 Bucuresti-Brasov, in sensul de mers catre Ploiesti, potrivit centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma impactului, soferul si un pasager au suferit leziuni si sunt evaluati medical, iar traficul rutier e restrictionat…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica pe o șosea din județul Dambovița. La fața locului intervin mai multe echipaje de la Ambulanța și pompieri. Accidentul s-a produs duminica in localitatea Nisipuri din comuna Ulmi. Doua mașini s-au ciocnit și patru persoane…