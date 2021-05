Stiri pe aceeasi tema

- O cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant, sambata, in urma unui raid al aviației israeliene. Inca nu se cunoaște bilanțul acestui atac, dar cu o ora inainte de raid, rezidenții din cladirea cu 11 etaje…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prabușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliana. Cladirea fusese evacuata înainte de lansarea atacului de sâmbata, proprietarii fiind avertizați din timp, relateaza Reuters și BBC.…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- Un baiat de șase ani a fost ucis miercuri în Israel de o racheta lansata din Fâșia Gaza, au declarat salvatorii israelieni dupa un alt tir de rachete al mișcarii islamiste Hamas, potrivit AFP.În orașul Sderot, foarte aproape de teritoriul palestinian, serviciile de urgența…

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care…