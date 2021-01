Stiri pe aceeasi tema

- Au fost din nou manifestații violente in Olanda, unde sute de oameni au protestat fața de interdicția de circulație in timpul nopții. Manifestanții, majoritatea adolescenți și tineri pana in 30 de ani, au ieșit in strada in cel puțin 20 de orașe.

- Au fost violențe ieșite din comun, duminica, la Amsterdam, principalul oraș al Olandei, unde 2.000 de oameni au protestat fața de restricțiile impuse din cauza pandemiei și fața de guvernul demisionar.

- Proteste violente la Bruxelles. O sectie de politie, unde un tanar de culoare a murit zilele trecute, a fost incendiata de un grup de manifestanti violenti. Multimea furioasa s-a incaierat cu politistii, iar mai multi demonstranti au fost arestati.

- Printre protestatari s-au aflat și numerosi mici antreprenori si comercianti, nemulțumiți de restricțiile anunțate recent de autoritați. Manifestantii au vrut sa instaleze corturi in piata, insa au fost impiedicati de politie care, potrivit presei, a folosit gaze lacrimogene impotriva acestora.Poliția…

- Un protest de amploare a izbucnit astazi in Piața Independenței din Kiev. Protestatarii le-au cerut autoritaților sa relaxeze din restricțiile pentru businessul mic, impuse anterior din cauza pandemiei de coronavirus. Manifestanții au incercat sa instaleze corturi, ceea ce a incis spiritele, iar in…

- Fortele de ordine au tras miercuri seara cu gaze lacrimogene ca raspuns la tirurile cu pietre ale manifestantilor care protestau la Tirana fata de moartea unui tanar ucis de politie in timpul masurilor de restrictie antivirus, a constatat o jurnalista a agentiei France Presse. Citește și: Rareș…

- Mii de francezi au ieșit din nou, sambata, pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva moidificarii legislației care prevede ca este infracțiune daca polițiștii sunt filmați atunci cand intervin in forța. Protestul a fost și de aceasta data violent. Manifestanții au aruncat cu pietre…

- Incidente violente, simbata, in capitala Ciudat de Guatemala. Sute de manifestanți au patruns in cladirea Congresului și au incendiat-o. Protestul e indreptat impotriva presedintelui Alejandro Giammattei si a Congresului. Protestatarii au vandalizat si incendiat parti din cladirea Congresului, inainte…