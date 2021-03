Prim-ministrul Florin Citu a venit pe jos, vineri, la Guvern, alaturandu-se astfel campaniei derulate de Ministerul Mediului privind reducerea poluarii in marile orase. Seful Executivul a precizat jurnalistilor care l-au asteptat la una din intrarile in Guvern ca a venit "exclusiv pe jos" de acasa pana la Palatul Victoria, precizand ca a parcurs distanta in aproximativ 15 minute. "Fac acest lucru foarte des, imi pare bine ca nu stiti de fiecare data cand fac acest lucru, ca ati atrage prea mult atentia", a declarat Florin Citu, vineri, inainte de a intra la Palatul Victoria. Premierul a afirmat…