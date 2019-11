Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- Alianta USR PLUS il va sustine pe Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au anuntat, luni, copresedintii Dacian Ciolos si Dan Barna. "Cred ca nu este nicio surpriza ca sustinerea...

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Delegatia USR, condusa de liderul Dan Barna, a iesit de la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Barna a declarat ca a luat "foarte in serios" mesajul presedintelui de sustinere a alegerilor anticipate. Liderul USR a precizat ca delegatia prezenta la consultari a inaintat presedintelui "Pactul…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Biroul Electoral Central (BEC) stabileste, vineri, prin tragere la sorti, ordinea candidatilor pe buletinele de vot la alegerile prezidentiale din data de 10 noiembrie.17 persoane intra in cursa pentru Cotroceni. BEC va stabili, vineri, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- Primul miting din campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, reprezentantul Aliantei USR PLUS, pentru functia de presedinte al Romaniei, va avea loc marti, 27 august, la Constanta, in Piata Ovidiu, incepand cu ora 18.00. La manifestare va participa si Dacian Ciolos, presedintele PLUS si propunerea…