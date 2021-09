Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu, a transmis, vineri, ca finantarea necesara pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru toate modurile de transport din Romania, in urmatorii 10 ani, se ridica la aproximativ 80 de miliarde de euro.

- Necesarul de investitii in dezvoltarea infrastructurii nationale de transport pentru urmatorii 10 ani este de 80 de miliarde de euro, a afirmat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu, intr-o conferinta de profil. UE, prin Pactul Verde, urmareste reducerea cu 90%…

- Ministrul interimar al Transporturilor si Infrastructurii, Dan Vilceanu, va fi prezent, vineri, in Gara de Nord la sosirea trenului "Connecting Europe Express", eveniment la care va participa si comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Potrivit MTI, cei doi oficiali vor sustine declaratii,…

- Politic Florin Cițu le-a prezentat liberalilor din Teleorman moțiunea „Romania liberala” septembrie 14, 2021 16:11 In fața unui numar mare de liberali teleormaneni, Florin Cițu a vorbit, la Alexandria, despre moțiunea „Romania liberala” și despre motivele pentru care in PNL…

- Ludovic Orban spune ca Dan Vilceanu, noul ministru de Finanțe, a facut partidul de ras, dupa ce nu a știu cat este salariul minim net in Romania. Orban considera ca Vilceanu nu este pregatit pentru funcția de ministru. ”Prezența domnului ministru Vilceanu a fost justificata de discuția despre…

- Noul ministru de Finanțe, Dan Vilceanu, și-a luat in primire postul, dar nu are habar cat este salariul minim din Romania. Noul ministru de Finanțe: „Nu are cum sa fie atat salariul minim” El a spus intr-o conferința de presa ca salariul minim net de aproximativ 1600 de lei, in timp ce salariul brut…

- Susținatorii lui Florin Cițu pentru șefia PNL dezaproba, printr-un comunicat de presa, comportamentul și declarațiile lui Ludovic Orban considerand ca acestea aduc grave prejudicii grave PNL. “Consideram ca este dezonorant pentru președintele PNL sa susțina campania de linșaj public impotriva premierului…