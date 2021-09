Stiri pe aceeasi tema

- Cunosc situatia caii ferate din Romania si ma angajez sa fac toate demersurile care tin de mine pentru finantarea si dezvoltarea acesteia, a declarat, vineri, Dan Vilceanu, ministru interimar al Transporturilor, la o conferinta de presa organizata cu ocazia sosirii in Gara de Nord a trenului Connecting…

- Dupa ce deputatul USR Catalin Drula a demisionat de la conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, un al apropiat de al sau a plecat din Palatul CFR. Directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a demisionat din functie ieri pe motiv ca, in situatia actuala, generata de instabilitate…

- Directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a demisionat din functie pe motiv ca, in situatia actuala, generata de instabilitate si subfinantare, compania poate urma calea CFR Marfa. "Am decis sa demisionez, pentru ca mi-am dat seama ca, in situatia actuala generata de instabilitate…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova La propunerea Comisiei Europene, 2021 a fost declarat Anul European al Cailor Ferate. Din pacate, Romania se afla inca pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința infrastructurii feroviare, a transportului feroviar de calatori și a celui de marfa. Transpunem…

- Actiunea de audit s-a desfasurat in perioada 2 septembrie 2019 – 18 decembrie 2020 la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa” S.A. la Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A si la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si a vizat perioada ianuarie 2014 – 30 iunie 2020.…

- ”Nu l-am auzit pe permier sa ii ceara (lui Catalin Drula- n.r.) sa il dea afara (pe directorul CFR – n.r.). I-a sugerat, i-a spus ce ar fi facut el, dar domnul Vizante e in subordinea directa a lui Catalin Drula, Catalin Drula poate sa il evalueze din toate punctele de vedere. Da, au fost, cu siguranta,…

- Catalin Drula a fost intrebat, vineri, despre situatia trenului care a stat la 30 de kilometri de Bucuresti timp de mai multe ore, iar pasagerii, multi dintre ei copii, nu au avut nici macar apa. “Situatia trenului 1991 de ieri care a fost foarte prezenta in presa este o situatie foarte nefericita…

- „In timp ce ministrul Drula și Florin Cițu tac apasat, ministrul Ghinea....coordoneaza CFR Marfa se lichideaza. Din ce da de ințeles MIPE, urmeaza Metrorex și CFR Calatori?!”, susține secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, Vasile Toma, intr-un comunicat de…