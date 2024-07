Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cele 12 autoturisme au fost scoase din zona de pericol, iar o persoana a fost evacuata dintr-un autoturism.ȘTIREA INIȚIALAIn urma fenomenelor meteo extreme produse in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Horia din jud. Tulcea s-a format o viitura in care au fost surprinse aproximativ 12 autoturisme…

- „In cadrul lucrarilor va fi refacuta hidroizolatia din zonele afectate de operatiunile de frezare a asfaltului asternut anterior”, a anunțat, marți, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a precizat ca Podul Braila va fi refacut in perioada 1 iulie -31 august, relateaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, localitatea Horia, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier intre un autoturism si un motociclist. In urma impactului a rezultat ranirea motociclistului, care primeste ingrijiri medicale la fata locului. Circulatia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 6.45 in municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Conform martorilor, in urma impactiului ambele autoturisme au fost avariate. Citeste si: Oficial de la IPJ Tulcea despre accidentul de pe DN 22A.…

- La data de 4 mai 2024, in jurul orei 12:30, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesirea din localitatea Izvoarele catre localitatea Horia a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca, un barbat in timp ce conducea un autoturism pe…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc marți dimineața in județul Valcea. Doua persoane sunt ranite. Circulația rutiera in zona este oprita pe ambele sensuri.