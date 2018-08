Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 iulie 2018, candidatii admisi au sustinut proba scrisa a examenului de titularizare sesiunea 2018. Potrivit reprezentantilor ISJ Teleorman, in judetul nostru s-au inscris in aplicatie 388 de candidati, dar au sustinut proba scrisa 312 cadre didactice. Din totalul celor inscrisi, 51 de candidati…

- Mateo Salvini, ministrul de Interne italian, și-a câștigat mandatul de senator cu ajutorul unui politician din Calabria acuzat de legaturi cu ‘Ndrangheta, puternica organizație mafiota regionala, scrie The Guardian.

- Un blogger japonez cunoscut sub numele de Hagex a fost asasinat duminica de un navigator pe Internet cu care s-a certat online, dupa ce a sustinut o conferinta de presa despre „certurile pe Internet” si despre modul cum sa le gestionezi, scrie digi24.ro.

- Emoțiile absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala ating apogeul. Conform anunțului facut de Ministerul Educației, au mai ramas doar cateva ore pana cand vor fi afișate rezultatele.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat duminica seara ca mitingul organizat in Piata Victoriei a fost si un mesaj pentru partenerii externi ai Romaniei, care ar trebui sa-si asume ca au pus umarul la abuzurile petrecute in justitie.Dragnea a afirmat ca partenerii externi ar trebui sa-si…

- Fostul premier conservator sloven Janez Jansa spera intr-o revenire la putere in urma alegerilor legislative de duminica, dupa ce a agitat spectrul unei invazii de migranti in micul stat cu doua milioane de locuitori situat pe fosta "ruta balcanica a migratiei", relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nevoit…

- Sustinut de ALDE, fostul primar de la Targu Frumos, Gheorghe Tataru, a fost numit director al Agentiei de Protectie a Mediului Iasi pe data de 3 mai a.c @ Cateva zile mai tarziu, a intrat in concediu si asta in conditiile in care Agentia trebuia sa urgenteze eliberarea avizelor pentru Spitalul Regional…

- Clubul Rotary din Targu Jiu a derulat in acest an competiția pentru Bursele de Excelența Rotary 2018. In urma inscrierilor desfașurate in perioada 19 martie – 20 aprilie 2018 au intrat in competiție 17 propuneri de tineri cu performanțe deosebite ...