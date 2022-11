Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Spaniei cu scorul de 28-27 (12-11), vineri seara, la Skopje, in primul lor meci din Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, dupa ce s-a impus, cu scorul de 31-23 (13-12), in fata reprezentativei Macedoniei de Nord, intr-o partida disputata in Arena SC „Boris Trajkovski” din…

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 35-21 (17-11), luni seara, la Skopje, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, informeaza Agerpres. Fii…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Olanda cu scorul de 29-28 (14-12), sambata seara, la Skopje, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

- Naționala feminina a Romaniei a plecat ieri in Ungaria pentru ultimul stagiu de pregatire inaintea Campionatului European (4-20 noiembrie). Crina Pintea, pivotul de la CSM revine dupa o problema la șold Romania va juca la EURO in grupa de la Skopje, cu Franța, Olanda și Macedonia de Nord, iar primele…