Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat faptul ca specialiștii PSD vor merge, de luni, la sediul Ministerului Fondurilor Europene pentru a analiza Programul Național de Reziliența și Redresare. ”Nu am vazut PNRR. Am vazut anumite obiective, anumite finanțari din el, nu știm care sunt granturi,…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…

- Adulat de oamenii de rand, curtat de oportunisti cand era la guvernare, demonizat de adversarii politici, dispretuit si ocolit de intelectuali inca de cand FSN s-a transformat in partid politic, PSD si-a urmat drumul cu multe suisuri si coborasuri fara multe schimbari bruste de directie. In cei 30…

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…

- In urma cu un an, Florin Cițu renunța la mandatul de premier, pentru care era propus, și facea un pas in lateral pentru Ludovic Orban. Ioana Mihaila, desemnata acum ministru al Sanatații, critica din postura de președinte al PLUS decizia lui Cițu și a PNL. Martie 2020 venea in Romania cu o dubla criza:…

- Liderul deputaților alianței USR-PLUS din Parlament, Ionuț Moșteanu, ii acuza pe cei de la AUR ca legitimeaza extremismul. Moșteanu spune ca inclusiv Marcel Ciolacu indeamna la nerespectarea regulilor și adopta ideile reprezentanților AUR. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni:…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, continua seria intalnirilor cu inalți diplomați de la ambasadele din Romania. Azi, parlamentarul a avut o intrevedere cu reprezentantul Franței. „Am discutat astazi cu E.S. doamna Ambasador Laurence Auer despre experiența Franței in ceea ce privește accesarea…

- Marți, 16 martie 2021, Octav Bjoza a fost demis din funcția de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. Reamintim faptul ca Octav Bjoza (83 de ani) a fost numit in 2014 de catre fostul…