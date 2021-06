Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei ani, in februarie 2017, doi angajați ai Polimed Com SRL Bistrița au dat o spargere la sediul firmei de unde au furate sume importante de bani și bijuterii din aur ce aparțineau asociaților SRL-ului. Cei doi au fost prinși la scurt timp de la comiterea faptei, au fost anchetați și trimiși…

- Consilierul prezidențial pe teme economice, Cosmin Marinescu, arata ca Programul Național de Reziliența și Redresare are șanse de reușita doar daca investițiile și reformele vor fi gandite impreuna. ”Am participat cu placere la Conferința RoInvest, unde am susținut ca investițiile și reformele…

- Victor Ponta a spus-o pe sleau: exista in afara tarii interese mai puternice decat vointa premierilor romani de a lega prin autostrazi marile provincii romanesti. Victor Viorel a speculat ca doar Ardealul ar fi sub interdictie, sugerand mai mult decat voia sa spuna. Caci nu voia sa spuna ca ar exista…

- Familia Regala a Romaniei a anuntat ca Domeniul Regal Savarsin va fi deschis celor care doresc sa-l viziteze incepand cu data de 1 mai 2021. Momentul este unul istoric, fiind pentru prima data de la revenirea Regelui Mihai in Romania cand Domeniul Regal Savarsin este deschis publicului larg.

- Șosoaca spune ca limitarea mobilitații nu poate fi impusa și asta pentru ca Guvernul nu-i poate aresta la domiciliu pe oameni. ”Ieșiți ca, daca nu, ne omoara pe toți și ne ingroapa in saci in groapa comuna. Asta e viitorul nostru. Le rup legile in fața și ii bag in pușcarie! Veniți! Ii chem pe protestatari…

- Presedintele Emmanuel Macron a avertizat marti impotriva "tentativelor de ingerinta" ale Turciei in urmatoarele alegeri prezidentiale franceze din 2022, fara a inchide insa usa unei imbunatatiri a relatiilor cu Ankara, care sunt execrabile de peste un an, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

- Vedeta TVR s-a ales doar cu o sperietura groaznica, alarma s-a declanșat iar hoții au fugit. La fața locului au ajuns și angajații unei companii de paza contractata de Andreea Marin, dar și polițiștii. Dupa un eveniment similar, din trecut, prezentatoarea și-a transformat casa intr-o ”fortareața”,…