Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis in direct la televiziune, in scopul de a intari increderea populației in acest vaccin, relateaza Agerpres, care citeaza AFP și DPA. Pence s-a declarat "fericit"…

- Primele loturi cu vaccinuri Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, autorizate vineri in SUA, vor ajunge astazi in centrele de vaccinare din tara pentru a incepe sa fie administrate oamenilor, au anuntat sambata autoritatile americane, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Distributia a inceput”, iar „primele…

- Vicepresedintele american Mike Pence si sotia sa, Karen, au fost vineri testati negativ pentru COVID-19, a anuntat secretarul de presa Devin O'Malley, relateaza agentia DPA. ''Asa cum este rutina de mai multe luni, vicepresedintele Pence este testat pentru COVID-19 in fiecare…