Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor aplica de la 23 august taxe vamale de 25% pe un total de 50 de miliarde de produse chinezesti, a anuntat marti reprezentantul american pentru comert, relateaza AFP preluata de Agerpres Washingtonul aplica deja taxe vamale in acest cuantum de la 6 iulie pe importuri din China de 34 de…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, a relatat agentia de presa chineza.Presedintele american…