- Capitanul Tom Moore, in varsta de 100 de ani, care a strans peste 33 de milioane de lire sterline pentru sistemul sanitar britanic, este in spital, el fiind testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat fiica sa. Moore a fost internat in spitalul Bedford, duminica, dupa ce a acuzat probleme respiratorii.…

- Marea Britanie vaccineaza 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv sa ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe saptamana, a declarat duminica secretarul pentru Sanatate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. ”In acest moment, peste 200.000 de oameni sunt vaccinați…

- O asistenta din California care ingrijea bolnavi infectați cu Covid-19 a ieșit din spital dupa opt luni de zile de internarea. Merlin a stat luni de zile sedata și conectata la aparate din cauza noului coronavirus. Cand a ieșit din spital, femeia a spus ca a primit a „doua șansa la viața” și le-a mulțumit…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur a anuntat luni ca a suferit pierderi nete de peste 60 de milioane de lire sterline in anul financiar trecut, in conditiile in care pandemia de Covid-19 a dus la intreruperea competitiilor, apoi la disputarea meciurilor fara spectatori, scrie Reuters, potrivit…

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…