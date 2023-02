VIDEO Veștea vrea parteneriat cu Primăria ca să forțeze începerea construirii Spitalului Regional Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a declarat, intr-o conferința de presa, ca ar vrea sa faca parteneriat cu Primaria pentru a se incepe cat mai repede construirea Spitalului Regional. ,,Este un proiect care este derulat in prezent de Municipiul Brașov, Consiliul Județean este dispus la orice forma de parteneriat. Important este ca prima data sa ne preocupam noi, și ulterior sa cautam vinovați pe la București’‘, a spus Adrian Veștea. Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: … Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

