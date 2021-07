Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproximativ jumatate de secol, versurile publicate ale piesei „Thunder Road”, inclusiv pe site-ul oficial al lui Bruce Springsteen, au aratat ca rochia lui Mary „waves” (saluta, n.r.) si nu „sways” (se leagana). Indiferent de cum canta el versurile, in scris, chiar si pe vinilul original,…

- Vasile Miron, unul dintre examinatorii de zbor pe elicopter autorizati de catre Autoritatea Aeronautica Civila din Romania (AACR), a punctat ca momentul deciziei aterizarii unui elicopter de urgența, care declanșeaza mecanismul de autorotație, dureaza o secunda și jumatate, iar aterizatul intr-un oraș…

- Lungmetrajul „Spencer”, regizat de Pablo Larrain, cu Kristen Stewart in rolul printesei Diana, va avea premiera mondiala in competitia Festivalului de Film de la Venetia, informeaza Variety, arata News.ro. Scris de Steven Knight, creatorul „Peaky Blinders”, filmul se axeaza pe un weekend din…

- Cantaretul american Bruce Springsteen isi va relua spectacolul „Springsteen on Broadway” incepand de la 26 iunie, devenind astfel prima vedeta care va concerta la New York, in fata publicului si in spatiu inchis, dupa redeschiderea orasului. Din pacate, fanii care au primit vaccinul contra Covid-19…

- Persoanele vaccinate impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca nu vor putea participa la primul spectacol de pe Broadway de la inceputul pandemiei, care va fi sustinut de Bruce Springsteen saptamana viitoare.

- Joey si-ar fi deschis un magazin de sandvisuri, Monica s-ar fi luat la intrecere cu alte mame la vanzarile de produse gatite organizate in scop caritabil la scoala, iar Rachel ar fi infiintat propria linie vestimentara. Asta isi imagineaza vedetele din ”Friends” ca ar fi facut personajele lor la 17…

- Cuvantul „criza” nu exista in vocabularul celor de la Hidroelectrica: bugetul aferent cheltuielilor cu personalul crește in 2021 cu 28 de milioane lei fața de 2020 și cu 82 de milioane lei fața de 2019! O posibila explicație vine de la sporirea numarului de angajați. Conform Hotararii privind aprobarea…