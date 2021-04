Procurorii DIICOT au prins, miercuri, mai mulți proxeneți din Tulcea, care obligau fete sa se prostitueze in strainatate. La percheziția unuia dintre șefii gruparii, oamenii legii au fost uimiți de luxul ostentativ expus de proxenet – sigla Versace, aurita, era expusa pe podele, pe toți pereții, inclusiv pe mobile și pe gardul casei. Procurorii Direcției […] The post VIDEO / Versace pe toți pereții. Cum arata casa unor proxeneți prinși de DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .