- Veronica și Viorel nu mai au liniște de cand in ușa lor a fost lasat un bilet misterios. Ba mai mult, soții Stegaru suțin ca in urma cu puțin timp de pe blocul de vis a vis erau urmariți pas cu pas de un individ. Pentru a elucida cazul, soțul Vulpiței s-a transformat intr-un detectiv și s-a urcat pe…

- Au tras o sperietura sora cu moartea! Ieri, cand au ajuns acasa, vulpița și Viorel au gasit un bilet misterios care le-a dat fiori de gheața pe șira spinarii! Ingroziți, cei doi au chemat echipa Acces Direct la ei acasa, sa le arate surpriza mai mult decat neplacuta!

- Teama a pus stapanire pe sotii Stegaru. deveniți celebri dupa aparițiile la emisiunea Acces Direct! Veronica si Viorel sustin ca ar fi fost urmariți de oameni necunoscuti care le-ar vrea raul și au ajuns sa le fie frica sa mai iasa din casa.

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel...

- Vi-l imaginati pe Viorel intr-o geaca de piele cu tinte? Dar pe Veronica intr-o rochie sofisticata cu pene de strut si paiete? Ei, bine, sotii Stegaru au mers dis-de-dimineata sa-si aleaga tinutele pentru aceasta zi speciala, dedicata iubirii.

- Chiar daca ar trebui sa sarbatoreasca impreuna, soții Stegaru nu se au prea bine cu parinții lui Viorel! In timp ce socrii spun ca iarta tot și șterg totul cu buretele, soția-vulpița ramane ferma pe poziții: nu vrea sa mai puna piciorul la Blagești, nici macar cu ocazia zilei de naștere a lui Dumitru,…

- Ca doua vedete adevarate! Asa au fost intampinati Veronica si Viorel, in Curtea de Arges. Inainte sa mearga la Pensiunea la care au fost chemati sa munceasca, dar si sa petreaca, cei doi soti au facut o scurta plimbare prin oras.