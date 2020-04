Stiri pe aceeasi tema

- Un martisor pe care nu prea a stiut sa il foloseasca. De asta a avut parte Veronica aseara din partea sotului sau. Tanara a fost pusa in mare incurcatura, atunci cand a trebuit sa foloseasca fierul de calcat primit in dar de la sot. Au iesit scantei de ambele parti iar la final, Viorel i-a aratat cum…

- Veronica si Viorel au avut parte de o mini vacanta pe cinste, chiar daca au mai si muncit putin. Dupa ce o zi intreaga au muncit si s-au balacit in piscina, Veronica si Viorel au ajuns si la o mica petrecere, la restaurantul hotelului in care au fost cazati, pentru o portie zdravana de distractie. Imbracati…

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel...

- Vulpița și Viorel, celebrul cuplu, au fost bombardați cu o serie de jigniri. Veronica susține ca nu a putut sa doarma de frica dupa ce o persoana s-a dat drept angajat al Antenei 1 și a incercat sa obțina informații de la Viorel.

- Viorel și Veronica din Blagești nu au fost la ziua de naștere a tatalui barbatului, dar au avut grija sa ii transmita acestuia un mesaj la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Socrul a rupt tacerea și a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

- Ca doua vedete adevarate! Asa au fost intampinati Veronica si Viorel, in Curtea de Arges. Inainte sa mearga la Pensiunea la care au fost chemati sa munceasca, dar si sa petreaca, cei doi soti au facut o scurta plimbare prin oras.

- O noua zi, noi peripeții pentru Veronica și Viorel, soții din Vaslui. Daca soția-vulpița a mers la Vaslui ca sa-și vada fiica, Viorel a ramas in București și a luat o decizie drastica.

- Mai indragostiti ca niciodata! Veronica si Viorel s-au distrat de minune, in jacuzzi! Daca ieri cei doi soti erau hotarati sa divorteze, azi „sotia-vulpita” si Viorel si-au declarat iubire vesnica.