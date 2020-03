Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Veronica si Viorel traverseaza o perioada foarte dificila. In cuplul Stegaru exista noi tensiuni care par sa le dezbine relatia. Motivul? Viorel o ameninta pe sotia lui ca o baga in inchisoare. In urma acestora, Vulpita sustine ca isi pune capat zilelor.

- Imaginile in care Veronica si-a palmuit sotul in club, in timpul unei crize de gelozie si mai apoi si-a dat verigheta jos, ne-au lasat masca pe toti. Iar motivul crizei a fost aparitia unei domnisoare la orizontul lui Viorel, domnisoara de la care sotul Veronicai nu si-a mai luat ochii. Asta spre disperarea…

- Aventurile Veronicai, zisa și soția-vulpița, continua intr-un mare stil! Tanara parca a uitat complet de Blagești și nu se mai satura de noul sau trai de la București! Prin ce rasfaț a trecut recent soția lui Viorel?

- Veronica Stegaru a devenit cunoscuta romanilor ca „soția-vulpița” din Blagești, tanara care a venit la emisiunea Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile legate de soțul ei, Viorel! Totuși, recent s-a aflat ce se intampla cu fetița ei, care are doar cațiva ani!

- Cazul lui Viorel si al Veronicai de la Acces Direct a facut inconjurul tarii, iar oamenii ii cunosc deja si vor sa afle cum se va termina aceasta telenovela. Ei bine, dintre ''fanii'' celor doi face parte si Bogdan de la Ploiesti.

- Sotia-vulpita nu isi mai poate stapani lacrimile de cand sotul sau, Viorel a fost surprins in tandreturi cu Mihaela. Veronica pare ca se lupta pana in panzele albe pentru tatal copilului ei si a combatut-o pe tanara la Acces Direct, adresandu-i vorbe dure.

- Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina…