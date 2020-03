Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- In timp ce Viorel era plecat la Blagesti, Vulpita a ramas in Capitala. Dar, nu fara un motiv bine intemeiat, pentru ca Veronica a muncit in ziua cu pricina. Chiar daca era duminica si chiar daca era ziua femeii. Asadar, dis-de-dimineata, tanara a mers la un restaurant cu specific libanez, unde a dat…

- Colac peste pupaza, Viorel i-a cotrobait prin haine Vulpitei si a gasit un biletel pe care scria un numar. Oare cine este persoana pe care Veronica a ales sa o tina ascunsa, pe hartia din dulap?

- Nici macar in sfanta zi de vineri nu e liniste si pace in casa Stegaru. Veronica si Viorel sunt mai furiosi ca niciodata unul pe celalalt. Reprosuri, porunci, acuzatii de infidelitate si amenintari s-au auzit in apartamentul in care stau cei doi soti. Ba chiar, Veronica a si plans de durere.

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- Chiar daca ar trebui sa sarbatoreasca impreuna, soții Stegaru nu se au prea bine cu parinții lui Viorel! In timp ce socrii spun ca iarta tot și șterg totul cu buretele, soția-vulpița ramane ferma pe poziții: nu vrea sa mai puna piciorul la Blagești, nici macar cu ocazia zilei de naștere a lui Dumitru,…

- Veronica se pare ca a clacat, dupa un scandal monstu cu Viorel. Pentru ca, sotii Stegaru sunt foc si para unul pe celalalt, de aseara. Veronica este suparata nevoie mare pe Viorel, pentru ca acesta a iesit noaptea trecuta din camera de hotel fara ea. Si nu doar ca a iesit fara ea, dar nici nu a vrut…

- Dupa ce au ingropat securea razboiului, iar acum dragostea pluteste din nou in aer pentru Viorel si sotia-vulpita, cei doi au hotarat sa mearga impreuna in Blagesti, judetul Vaslui sa isi ia fetita. Socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de targ, pentru ca odata ajunsi la casa socrilor, Veronica…