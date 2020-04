Stiri pe aceeasi tema

- Gelozia a pus stapanire din nou pe Veronica. Tanara din Blagești este foc și para pe soțul ei. Motivul? Frumoasa dansatoare Emy s-a vazut cu acesta, iar pe tot parcursul intalnirii, Viorel i-a aruncat zambete și cuvinte cu subințeles, care mai de care mai indraznețe.

- Veronica și Viorel au fost implicați intr-un nou scandal monstru. Cearta dintre cei doi a fost provocata de decizia tinerei din Blagești de a-și face niște tatuaje false și sa iși schimbe podoapa capilara. Chiar daca a fost vorba doar despre o peruca, Viorel a fost foc și para pe soția lui.

- Viorel a fost ieri foc și para pe Veronica, dupa ce tanara din Blagești s-a infațișat cu un look nou, blonda, cu tatuaje. Deși barbatul a fost foarte suparat pe decizia luata de aceasta, tanara din Blagești a venit astazi in platoul Acces Direct cu o alta peruca.

- Soții Stegaru traverseaza din nou o perioada tensionata. Veronica și Viorel continua seria certurilor, aruncandu-și cuvinte grele. Tanara din Blagești susține ca vrea sa divorțeze de soțul sau, iar lucrurile sunt atat de grave, incat cei doi s-au lepadat de verighete.

- Rasturnare de situatie la ''Acces Direct''. Dupa ce la inceputul emisiunii Vulpita a anuntat ca este insarcinata, ei bine, pana la final s-a cam... razgandit. Veronica a recunoscut ca a mintit in legatura cu sarcina.

- Rasturnare de situatie, miercuri seara, la Acces Direct. Desi in urma cu doua saptamani punea sare pe rana in relatia dintre Veronica si Viorel, dupa ce a precizat ca s-ar putea ca el sa fie tatal fetitei lor, ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar astazi, Marian a sarit in apararea fostei iubite.

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.