Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cinci școli din intreaga lume nu au spații destinate spalarii mainilor cu apa și sapun, au avertizat miercuri UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), relateaza EFE, preluata de Agerpres. Cele doup organizații au amintit ca, in plina pandemie de coronavirus, aceasta trebuie sa fie…

- In plina dezbatere privind redeschiderea scolilor, UNICEF (Fondul Natiunilor Unite pentru Copii) si OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) au avertizat miercuri ca doua din cinci scoli din intreaga lume nu au spatii destinate spalarii mainilor cu apa si sapun, relateaza

- Doua dintre procesele in care ANAR ABADL revendica plaja de la Primaria Constanta au fost amanate pentru luna septembrie. Suprafata totala revendicata in cele doua litigii este de 49.688 mp. Procesele fusesera suspendate pe perioada starii de urgenta. Disputele pentru plaje se vor relua in instantele…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a schimbat discret firul narativ privind primele zile ale pandemiei de coronavirus, precizand ca Partidul Comunist Chinez nu a informat niciodata organizația cu privire la debutul pandemiei pe 31 decembrie, deși anterior a susținut contrariul, relateaza News.yahoo.com,…

- Aproape 30% din datele de secventiere a genomului din esantioane de virus COVID-19 colectate de Organizatia Mondiala a Sanatatii au aratat semne de mutatie, dar nu exista dovezi ca a dus la o boala mai severa, a declarat vineri un oficial de top al OMS, scrie AFP, citata de Hotnews.

- Ministrul Educației din Madagascar a fost demis din cauza deciziei sale de a achiziționa acadele in valoare de 2 milioane de dolari, transmite BBC News , conform Hotnews. Rijasoa Andriamanana anunțase ca elevii vor primi cate trei acadele fiecare pentru a-i ”indulci” astfel dupa un remediu netestat…

- Peste 2.000 de metri patrati de spatiu verde din Mamaia sunt scosi la vanzare de Primaria Constanta in ședința de vineri 29 mai a Consiliului Local. Iși poate inchipui cineva care cunoaște locul ca se mai poate renunța in statiune la vreun pic de verdeata? Sigur, se spune ca terenurile iși vor pastra…

- Primele indicii cu privire la eficacitatea unui potențional vaccin impotriva coronavirusului ar putea fi disponibile in toamna, a spus șeful Gavi, Alianța pentru Vaccinuri, pentru un ziar elvețian, preconizand un drum lung de acolo pana la disponibilitatea generala, relateaza Reuters, potrivit Hotnews.…