VIDEO: Ventilator pentru secțiile de terapie intensivă, făcut la Galați Un grup de antreprenori din Galați a dezvoltat un prototip de ventilator care are la baza piese imprimate 3D și care ar putea fi utilizat pentru situații de urgența in unitațile medicale.Dupa aproape trei saptamani am ajuns intr-un punct in care partea mecanica este in siguranța și exista un panou de control ușor de utilizat și citit de medici. Feedback-ul pe care l-am obținut pana acum de la medici este ca suntem pe drumul cel bun, afirma antreprenorii din Galați pe site-ul dedicat proiectului, Respiro Project. Inițiatorii proiectului doresc sa ofere gratuit documentația necesara tuturor celor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

