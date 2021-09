Stiri pe aceeasi tema

- Cu actiunea intr-o clinica pentru reabilitarea dependentilor de droguri, filmul "Imaculat", debutul cinematografic al Monicai Stan si al lui George Chiper-Lillemark, urmareste o tanara femeie, Daria, care, datorita inocentei sale, ajunge sa fie protejata de ceilalti pacienti ai clinicii, in marea lor…

- Monica Stan si George Chiper-Lillemark au castigat premiul pentru debut cinematografic "Leone del Futuro" cu productia "Imaculat, in cadrul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, conform contului de Twitter al Bienalei. Cu actiunea intr-o clinica pentru…

- Lungmetrajul romanesc „Imaculat”, de George Chiper-Lillemark si Monica Stan, selectat in competitia Giornate degli Autori, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, a fost recompensat cu doua premii - Authors under 40 Award pentru scenariu si GdA Director Award.

- Cea de-a 78-a editie a Festivalului de Film de la Venetia va avea loc intre 1 si 11 septembrie, cu prezenta fizica, fiind asteptate astfel numeroase personalitati din industrie, precum Pedro Almodovar, Jamie Lee Curtis, Roberto Benigni si Bong Joon-ho. Romania este reprezentata de ”Miracol”, regizat…

- Filmul documentar pe care regizorul italian Giuseppe Tornatore i l-a dedicat regretatului compozitor Ennio Morricone, decedat acum un an, este ultimul inclus in programul din afara competitiei al Festivalului de Film de la Venetia, au anuntat marti organizatorii citati de EFE, informeaza Agerpres.…

- Lungmetrajul „Madres paralelas” al lui Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz si Milena Smit in rolurile principale, va fi proiectat, in premiera mondiala, in deschiderea celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, pe 1 septembrie, arata News.ro. Filmul scris si regizat de Pedro…

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…