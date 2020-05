Stiri pe aceeasi tema

- "Toate aceste eforturi trebuie sa le analizam, sa le cantarim si sa hotaram ca trebuie sa fim extrem de vigilenti, extrem de responsabili in continuare, deoarece virusul nu se odihneste, nu intra in vacanta", a spus Vela, care a prezentat Ordonanta Militara nr. 11. Citeste si: Ce prevede Ordonanta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca exista sansa ca din 15 mai sa se relaxeze anumite restrictii, insa atrage atentia ca noul coronavirus nu se odihneste.Ministrul de Interne spune ca exista șansa și perspectiva ca din 15 mai sa se relaxeze unele lucruri, pentru ca fiecare iși dorește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca 2.000 de angajati din birouri – de la inspectorate generale sau inspectorate judetene – au fost coborati in operativ pentru a ajuta politistii din strada.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ca banii din amenzile date in perioada starii de urgența vor fi folosiți la sanatate."Pana acum au fost date 290.000 de sancțiuni in valoare de 570 de milioane de lei. Aceasta e valoarea totala, daca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ROMANIA – „Ideea de a-i cobori pe cei din birouri in strada, pentru a fi alaturi de ceilalti camarazi din zona operativa, cred ca este o decizie corecta si necesara“, a declarat pentru CAON, seful MAI! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a dispus ca, incepand de azi, 7 aprilie a.c., 1.868 de…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa, scrie agerpres.ro. ,,Vreau sa ii atentionez pe toti ca vom aplica legea, ca am luat masuri, inclusiv Guvernul Romaniei a modificat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat, in aceasta seara, ca preturile la energie electrica si termica, gaze, apa, salubritate si carburanti nu mai pot fi majorate pe perioada starii de urgenta, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei Militare numarul 4. ”Am decis…