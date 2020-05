Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca a fost prelungita suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania, pana pe data de 14 mai inclusiv.



"Am emis Ordonanta militara nr. 11, care regleaza unele aspecte ce tin de continuarea unor masuri adoptate in ordonantele militare anterioare. Primul punct (...) este legat de suspendarea zborurilor catre Spania si din Spania catre aeroporturile din Romania, este continuarea suspendarii care expira astazi si este valabila pana in 14 mai inclusiv", a declarat Marcel Vela, la sediul Ministerului Afacerilor…