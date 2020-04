Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat joi ca urmeaza sa aiba in cursul zilei o discutie cu omologul de la Budapesta, vizand posibilitatea rezervarii punctului de frontiera Nadlac 2 strict pentru transportul de marfa.



"Pentru varianta Nadlac 2 (...) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria, astfel incat sa separam traficul de marfa de pe culoarul verde si autoturismele sa le reorientam spre alte puncte de trecere a frontierei, fie Nadlac 1 sau ceea ce opteaza partea maghiara, in sensul in care vom elibera din punctul de trecere Nadlac 2 rezervat…