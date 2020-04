Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela: Lumina de Inviere va fi imparțita cu ajutorul Poliției de Paști. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca a fost semnat un acord intre MAI și Patriarhia Romana care prevede acordarea sprijinului pentru imparțirea luminii și a sfintelor paști pentru credincioși.…

- Ministerul de Interne va permite deplasarea credincioșilor pentru distribuirea “Paștilor” vineri și sambata, dupa un program, in locuri special amenajate, in afara bisericilor, ca la magazine. Lumina va fi adusa de catre patrulele de polițiști in Noaptea de Inviere. Ministrul Afacerilor Interne a susținut…

