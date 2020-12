Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat demararea procedurilor de concurs pentru 2.073 de posturi de ofițeri, pentru a acoperi deficitul uriaș de personal din cadrul MAI. “In ultimii 5 ani au plecat din sistem peste 30.000 de persoane. La nivelul anului trecut s-au inregistrat peste 7.000…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat marti ca va fi infiintat un centru de transfuzie de sange si plasma convalescenta in cadrul Spitalului de Urgenta "Dimitrie Gerota" al MAI. "Anuntam ca vom crea un centru de recoltare sange si plasma autoimuna, urmand ca in viitor sa realizam o…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca MAI pregatește crearea unui centru de recoltare sange și plasma autoimuna la care pot dona persoanele care s-au vindecat de coronavirus. „La nivel național, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 104 decese din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca pentru Traian Berbeceanu va urma o perioada dificila in functia de prefect al Capitalei, el urmand sa gestioneze organizarea alegerilor parlamentare in Bucuresti, precum si tot ce tine de problemele de protectie sanitara. Vela a participat…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat ca a demarat procedurile de publicare a listei competitorilor electorali care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie. Institutia atrage atentia ca nedepunerea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca nici instituția pe care o conduce și nici Guvernul nu au nicio implicare in procesul electoral, dupa scandalurile care au avut loc, mai ales la Sectorul 1 din Capitala. Vela spune ca in ceea ce privește aceste incidente, ancheta este condusa de doi…

- "Primul eveniment a fost inregistrat la MAI in baza unei sesizari la 112" Marcel Vela. Foto: gov.ro. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca 23 de persoane care au semnat sapte procese verbale privind alegerile din Sectorul 1 vor fi audiate pentru stabilirea corectitudinii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca pentru alegerile locale s-a dispus constituirea de zone speciale de interventie in toate judetele tarii, dar si ca au fost formate echipe de control care sa verifice modul in care politistii isi indeplinesc misiunile. "Am luat cateva…