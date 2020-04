Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata principalele prevederi ale Ordonanței Militare nr. 7, printre care instituirea carantinei totale in orașul Țandarei, avertizand ca sunt strict interzise ieșirea și intrarea in Țandarei prin alte zone decat cele publice, noteaza G4Media . De asemenea,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata Ordonanța Militara numarul 7, care intra in vigoare imediat ce va fi publicata in Monitorul Oficial. Gasiți textul integral al documentului la finalul articolului. Potrivit ministrului, noua Ordonanța prevede carantina totala pentru orașul Țandarei,…

- Sambata, 4 aprilie, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat ca a fost adoptata o noua ordonanța militara, dupa o ședința de urgența la care au mai participat premierul, Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Este cea de a șaptea ordonanța militara de la inceputul crizei de coronavirus…

- In contextul pandemiei de coronavirus, sambata, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat anunța intrarea in vigoare a noii Ordonanțe Militare numarul 7. Potrivit ministrului Marcel Vela, aceasta este una dintre cele mai dificile perioade pentru…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat noi restricții pentru perioada sarbatorilor de Pași, in contextul epidemiei de coronavirus. Zborurile spre mai multe țari vor fi interzise."Avand in vedere ca multe țari au intrat in zona roșie conform evaluarii INSP, am decis sa suspendam toate…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela anunța ca s-a emis Ordonanța militara nr. 7 din 4 aprilie 2020. se instituie carantina pentru localitatea Țandarei – se va permite intrarea și ieșirea doar pentru transportul de marfa, aprovizionarea populației și pentru persoanele care nu locuiesc acolo, dar desfașoara…

- ,,Cred ca ar fi binevenita o ordonanța militara, prin care sa eliminam completarea chestionarelor, a declarațiilor de catre șoferii straini pentru a elibera zona și a fluidiza traficul (…) Așadar, nu mai completeaza chestionarul, semneaza doar declarația ca in 48 de ore parasesc Romania, cu amendamentul…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.