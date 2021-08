Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, impreuna cu Mercury 360, lanseaza campania „VEDERE DIN SPITAL”, o campanie de conștientizare a riscului vitezei excesive. Cele mai multe accidente grave, cauzate de VITEZA NEADAPTATA LA CONDIȚIILE DE DRUM, se intampla in lunile de vara, in timpul concediilor. Fie ca aleg zona montana…

- Campania "VEDERE DIN SPITAL" se desfasoara la nivel national, in perioada 10 august 2021 ndash; 30 septembrie 2021. In cadrul acesteia, Politia Rutiera va realiza actiuni punctuale, astfel incat cetatenii sa constientizeze care sunt riscurile la care se expun atunci cand nu pastreaza distanta, nu adapteaza…

- Patru mașini s-au ciocnit pe tronsonul Drajna – Fetești, pe sensul catre Constanța. La aceasta ora traficul spre mare este aglomerat, potrivit Info Trafic. Polițiștii recomanda prudența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui este aglomerat…

- Oana Mizil il acuza pe Marian Vanghelie ca ar fi agresat-o fizic. Iubita fostului primar al Sectorului 5 s-ar fi prezentat in toiul noptii la unitatea de primiri urgente a unui spital, iar la internare a afirmat ca a fost agresata fizic de concubinul ei.

- Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care circula pe contrasens sau de deplaseaza pe banda de urgența pe autostrazi. Suspendarea permisului poate ajunge la 120 de zile. In urma incidentului care a avut loc saptamana trecuta, pe Autostrada Soarelui, cand zeci de șoferi au fost surprinși mergand…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, luni, la ora 1,00, in urma mai multor sesizari de la participantii la trafic, politistii de la autostrazi au reperat in trafic, pe autostrada A2, la km 47, un autoturism care circula haotic.Masina a fost condusa in parcarea de la nodul rutier de la km 35,…

- Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța, este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat…

- Cinci șoferi au ramas PIETONI, ieri, in urma unei acțiuni IPJ Alba, impotriva vitezei excesive. 52 de persoane, sancționate in total 52 de soferi au fost sanctionati, ieri, 9 iulie 2021, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte limitele legale de…