- Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. La fel ca la Paști, sunt mai multe zile de sarbatoare…

- Duminica Rusaliilor, denumita in popor si Duminica Mare, este sarbatoarea ce aminteste de pogorarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus, fiind cinstita an de an la 50 de zile dupa sarbatoarea de Inviere. De asemenea, in aceeasi zi, crestinii celebreaza si nasterea Bisericii crestine.Se pare ca,in…

- Parohia Patrauți din localitatea Patrauți, Protopopiatul Suceava I, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților organizeaza in data de 5 iulie 2024, licitația privind adjudecarea lucrarilor de pictura din nou, in tehnica fresca, de la Biserica cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”. Caietul de sarcini se afla la sediul…

- Mitropolitul Ardealului , IPS Laurențiu Streza este așteptat duminica la Biserica din Hurez, unde va oficia slujba de sfințire a monumentului eroilor. IPS Laurențiu Streza , Mitropolitul Ardealului este așteptat duminica, 2 iunie, de la ora 15.00, in satul Hurez, acolo unde va oficia slujba de sfințire…

- De Ziua Copilului, in cel mai mare cartier al Sucevei va fi dat in folosința un loc de joaca refacut complet – cel din apropierea Bisericii "Sf. Andrei". Lucrarile de modernizare se apropie de final, astfel incat copiii sa se poata bucura de noile instalații de joaca și de ...

- Preotul Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, le recomanda credinciosilor sa caute bisericile mai ales in aceste zile inaintea Pastelui si sa fie de partea lui Hristos si a Invierii. Biserica din Bezded de la Muzeul ASTRA, aflat la 5 kilometri de municipiul Sibiu, este una…

- Parintele ieromonah Ioachim Enea de la Manastirea Cernica s-a stins din viața luni, 15 aprilie 2024. S-a nascut la 20 februarie 1975 in localitatea Cerchejeni, din județul Botoșani și a fost intendent al Patriarhului Teoctist, potrivit basilica.ro .„Cu durere in suflet și cu nadejdea Invierii, anunțam…