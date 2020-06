Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1. La finalul jocului, antrenorul Științei , Cristiano Bergodi, și-a prezentat concluziile și a raspuns intrebarilor puse de…

- Cristiano Bergodi (55 de ani), noul antrenor de la Craiova, a vorbit dupa victoria echipei sale din meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-1. Antrenorul italian considera ca primul meci al oltenilor sub conducerea sa a fost unul reușit, in care „elevii” sai au reușit sa iși creeze multe ocazii bune. „A fost…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat confruntarea cu Astra Giurgiu. Intalnirea din runda 4 a play-off-ului este programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Se va desfasura fara spectatori. Italianul este convins ca misiunea va fi dificila.…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa debuteze cu dreptul in Liga I dupa intreruperea cauzata de pandemia de COVID-19, meciul cu Astra Giurgiu fiind foarte important in lupta pentru primele pozitii in clasament.…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Balasa, a prefatat astazi intalnirea cu Astra Giurgiu, prima pentru olteni de la reluarea Ligii I dupa pauza impusa din cauza pandemiei de coronavirus. Intalnirea din runda 4 a play-off-ului este programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“…

- Chiar daca a negociat cu Edi Iordanescu si cu Cosmin Contra, patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, a ales varianta a treia. Cristiano Bergodi, fostul antrenor al lui FC Voluntari, este cel care va pregati echipa din Banie cel putin pana in vara viitoare....

- Universitatea Craiova a castigat turneul international de fotbal virtual FIFA 20 la care a participat, joi seara, alaturi de PAOK Salonic, SC Braga si CS Maritimo Funchal. Gruparea din Banie, reprezentata in Betano e-Cup de atacantul Mihai Roman. Știința a obtinut victoria in semifinala cu PAOK Salonic…