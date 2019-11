(VIDEO) Vânzătoare, bătută de hoţi într-un magazin din Timişoara, în văzul tuturor Imaginile filmate de camerele video de supraveghere arata doi indivizi care intra in magazin, unul se duce la raftul cu produse cosmetice, iar celalalt la cel cu dulciuri, isi indeasa produse in buzunare si vor sa se faca nevazuti. O angajata ii observa si, la iesirea din magazin, incearca sa ii imobilizeze. In acel moment se isca o bataie in toata regula. In prima faza, un alt client incearca sa o ajute pe angajata, dar renunt (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost prinși la furat, intr-un magazin din Timișoara, aflat in zona Calea Șagului. O vanzatoare și-a dat seama ca cei doi vor sa scoata din magazin mai multe produse, fara sa le plateasca. A incercat sa-i opreasca, insa a fost agresata de unul dintre ei. Intamplarile au avut loc in jurul…

- Orașele din vestul Romaniei vor fi promovate ca locații excelente in care pot fi realizate filme, in viitorul apropiat. In acest sens, in perioada urmatoare va fi inființata o Comisie de film in partea de vest a țarii, care va avea ca scop tocmai atragerea producatorilor de film din Romania și din strainatate…

- Dosarul DIICOT in care mai multi interlopi din Timisoara acuzati ca au pus stapanire pe traficul de droguri din Timisoara si au comis acte de violenta extrema scoate la iveala ca, pentru a-si ascunde activitatile infractionale, interlopii foloseau ca paravan o firma de paza.

- Ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, prezent vineri, 25 octombrie, la Timisoara, a raspuns acuzatiilor potrivit carora incearca politizarea ANAF prin scoaterea la concurs, pe ultima suta de metri, a 60 de posturi de conducere.

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la un magazin cu materiale textile (haine si papuci) situat in Timisoara, pe strada Dacilor nr. 10... The post Incendiu la un magazin cu materiale textile. Echipajele SMURD au ajuns la fata locului appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii Secției 5 Timișoara efectueaza cercetari fața de doua persoane banuite de furt din societate comerciala. Pe numele acestora a fost intocmit dosar penal. „La data de 18 septembrie a.c., politistii Sectiei 5 Timisoara au fost sesizati despre faptul ca doua persoane au fost depistate de agentii…

- Aflata in mijlocul unuia dintre cele mai vechi cartiere istorice ale Timișoarei, Piața Traian a intrat, in ultimii ani, intr-un con de umbra. Conducerea societații Piețe SA și-a propus sa revitalizeze zona, organizand un targ... The post Targ de produse tradiționale la Timișoara, intr-o piața istorica…

- Gigantul chinez de comert electronic Alibaba a inaugurat duminica primul sau magazin din Europa, in centrul comercial intu Xanadu din Madrid, unitatea fiind sub marca AliExpress, divizie de cumparaturi adresata consumatorilor, relateaza Business Insider.Noul magazin va functiona ca un showroom…