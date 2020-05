VIDEO Vânzările de lentile de contact au scăzut cu 70% în criza de coronavirus Vanzarile de lentile de contact au scazut cu 70% in aceasta perioada. De teama infectarii cu COVID-19, oamenii poarta mai mult ochelarii, deoarece purtatorii de lentile de contact sunt mai predispusi la infectii oculare, anunța MEDIAFAX. Mulți romani care poarta lentile de contact s-au intrebat in aceasta perioada daca e sigur sa le foloseasca in continuare. Specialisti din intreaga lume recomanda oamenilor sa nu atinga ochii pentru a evita infectarea cu noul coronavirus. Asa ca, vanzarile pentru lentile de contact au scazut drastic, iar oamenii au revenit la purtarea ochelarilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

