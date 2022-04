VIDEO Vântul puternic afectează circulația în mai multe zone din centrul țării! Mai mulți copaci și numeroase indicatoare au fost doborate de rafalele puternice in județele Harghita, Brașov și Mureș, anunța DRDP Brașov. Toate situațiile au fost rezolvate rapid prin intervenția echipelor DRDP Brașov. Va amintim ca meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN pentru vant puternic și ploi torențiale și grindina in estul și centrul țarii, valabila pana in aceasta seara. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post VIDEO Vantul puternic… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numar ridicat al cazurilor de gripa, in Romania. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica s-au inregistrat in ultima saptamana, fața de doar 59 de cazuri raportate saptamana anterioara. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica au fost raportate in ultima saptamana, a anunțat joi Institutul Național de…

- Kids Tampa Brasov va juca impotriva concitadinei SR, intr-un duel brașovean din etapa a patra a playout-ului Ligii a 3-a. Partida este programata vineri, de la ora 17.00, pe Stadionul Tineretului.Inaintea jocului, cele doua echipe „inchid” clasamentul Seriei a 5-a. SR Brasov este pe locul 9, cu 20 de…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințarea” ( 2 fapte). In fapt, la data de 20 aprilie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența…

- Mijloacele de transport in comun din Fagaraș și Sacele vor circula dupa un program special de Paște. Primaria Fagaraș anunța ca in perioada Sarbatorilor Pascale, mijloacele de transport public vor circula conform urmatorului orar: Vineri și sambata, 22 și 23 aprilie: in intervalul orar 8.00-14.00,…

- Curtea de Apel Brașov a admis in parte, astazi, acțiunea Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures și a anulat H.G. nr. 711/2021 privind aprobarea modelului steagului municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, anunța dantanasa.ro . Proiectul de hotarare a fost inițiat de Cseke…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in saptamana 11 – 17 aprilie, au fost confirmate 220 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron. Potrivit INSP, pana la data de 17 aprilie, au fost confirmate 4.988 cazuri cu varianta Omicron , iar la 1.720 dintre acestea a fost detectata…

- In aceasta seara, in jurul orei 17,35 dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost accidentata de catre un tren. Cu ocazia primelor cercetari efectuate, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brasov au stabilit…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu in Brașov, izbucnit la o casa pe str. Bisericii Romane din municipiul Brașov. „S-au deplasat la fata locului doua autospeciale cu apa si spuma, o autoscara, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD”, a anunțat…