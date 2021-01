VIDEO Vameșii olandezi le confiscă șoferilor britanici sandvișurile cu șuncă Televiziunea olandeza a difuzat imagini cu vameși confiscând sandvișuri cu șunca de la șoferii sosiți cu feribotul din Regatul Unit, conform regulilor post-Brexit care interzic importurile personale de produse de origine animala în UE, relateaza The Guardian, citat de Rador.

Vameșii /.../ pot fi vazuți explicându-le unor șoferi surprinși din automobile sau camioane ca dupa Brexit &"nu mai aveți voie sa aduceți anumite alimente în Europa, cum ar fi carne, fructe, legume, pește, chestii de genul asta&".Unui șofer nedumerit care avea mai multe sandvișuri învelite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

