- China a descoperit ca sectoarele pentru carne si fructe de mare ale pietii angro de alimente din Beijing sunt grav contaminate cu noul coronavirus si suspecteaza ca temperatura scazuta si umiditatea ridicata ar fi putut contribui la acest lucru, au declarat joi oficiali citati de Reuters.Citește…

- Studentii de la specializarea Compozitie Jazz si Muzica Usoara din cadrul Universitatii de Arte Iasi continua orele de chiar si in aceasta perioada. Tinerii, impreuna cu profesorul coordonator, au realizat, de la distanta, un concert pe care l-au publicat spre vizionare.

- Liviu Varciu s-a apucat sa zugraveasca in casa și le-a marturisit fanilor ca s-a ”reprofilat”. Ce-i drept, simpaticul prezentator s-a transformat intr-un adevarat meseriaș. Ce spune Anda Calin despre impacarea cu Liviu Varciu. "Doamne ajuta sa ramana asa" ”Pe vreme de criza, te reprofilezi!…

- Pentru multi romani, 1 Mai inseamna vacanța la mare, la Vama Veche. Pana acum, in fiecare an, era momentul in care plajele, terasele, corturile, pensiunile și hotelurile se umpleau. Acum, plajele sunt pustii, Vama e trista cum n-a fost niciodata. Totul e inchis, iar pe plaje poți sa intalnești doar…

- ACUZATII… In plina pandemie de coronavirus, cand orice interventie chirurgicala scade sistemul imunitar al pacientului, un medic chirurg din Husi opereaza pe banda rulanta, chiar daca, spun apartinatorii unor bolnavi, situatia nu impune acest lucru. Rudele unei paciente in varsta de 42 de ani il acuza…

- Mai mult decat atat, in Romania majoritatea cabinetelor medicale sunt mici, in scara blocurilor, iar noile masuri le-ar putea inchide. Potrivit Institutului Național de Statistica, in Romania exista 15.100 de cabinete stomatologice, toți aflandu-se in șomaj tehnic. Citește și: Un medic de…

- Agentia pentru citit (The Reading Agency), care promoveaza beneficiile lecturii, a realizat un studiu in care au fost intervievati peste 2.000 de tineri din Marea Britanie cu prilejul Zilei Internationale a Cartii, conform penguin.co.uk. Potrivit cercetarii, 31 la suta dintre persoane au declarat…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Craiova si procurorii DIICOT au reusit sa destructureze un grup infractional specializat in traficul de migranti. Patru romani si un bulgar au fost prinsi cand incercau sa duca in Germania doi cetateni turci.