Stiri pe aceeasi tema

- Aflati acasa, dupa ce criza coronavirusului a paralizat si sportul, handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta asteapta cu nerabdare sa revina la antrenamente, la sala, si la meciurile oficiale. Nu se stie cand se va produce aceasta, dar cei de la HCDS spera sa fie cat mai repede. "Bine ai venit,…

- Datele arata o incetinire a raspandirii virusului, cazurile de noi pacienți fiind mai puține. Astfel, miercuri au fost raportate 4.053 de noi cazuri de infecții.Cu toate acestea, numarul deceselor ramane in jur de 800 pe zi. Italia este prima țara occidentala care a impus carantina…

- Stefan Banica s-a filmat acasa, cantand singur la chitara melodia Epilog, cu care isi incheie spectacolele. Artistul a transmis si un mesaj in care indeamna la optimism.Stefan Banica (52 de ani) a distribuit acum cateva zile pe Facebook un mesaj emotionant.„Trecem printr-un moment extrem de critic,…

- Sergiu Moraru, un roman stabilit in Germania a postat pe Facebook un mesaj care a devenit viral. Sergiu Moraru spune ca cei mai multi dintre romanii aflati in strainatate au simt civic si mult respect pentru cei care i-au primit cu bratele deschise. „Dragi prieteni si dragi Panicati…fac un apel la voi..…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, roaga cetațenii sa stea acasa pentru prevenirea raspindirii coronavirusului. Intr-un mesaj intitulat „Stați acasa!” și postat pe pagina sa de Facebook, primarul spune: „Dragi suceveni, ma adresez dumneavoastra in aceste momente grele pentru țara și pentru orașul nostru.…

- Reprezentantii institutiilor private cer Guvernului sa se faca unele modificari legistative, printre care amanarea platii contributiilor CAS si CASS si finantarea institutiilor acreditate, cat si a celor autorizate. Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol…

- Ministrul bulgar al apararii, Krasimir Karakaceanov, a comentat, într-o postare pe reteaua de socializare Facebook, situatia legata de criza migrantilor. "Cazarea migrantilor în apropiere de frontiera noastra de partea greaca este o conditie suplimentara pentru extinderea tensiunii.…

- O adolescenta de 12 ani din Ploiești iși traiește cel mai mare vis. Paula Both va juca in „Legally Blonde”, un spectacol pe Broadway, ce va avea premiera in curand. Tanara a declarat pentru Libertatea ca premierea spectacolului va avea loc pe 29 aprilie pentru presa, oameni din industrie și celebritați,…