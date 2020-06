Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile braziliene au decis ca nu vor mai raporta totalul contaminarilor cu noul coronavirus si al deceselor provocate de Covid-19, ci doar datele pentru 24 de ore, dupa ce presedintele Jair Bolsonaro a fost criticat in numeroase randuri pentru felul in care a gestionat criza sanitara, scrie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat in timpul unei conferințe de presa. Cei de la PSD arata ca acesta a avut o criza de lipotimie, dar și-a revenit la scurt timp.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai…

- Francis Collins, directorul Institutelor Nationale de Sanatate (NIH) din SUA, a cerut grupului de lucru pentru vaccinuri sa elaboreze un plan "privind consideratii stiintifice si practice pentru un model de tip provocare umana in cazul Covid-19".Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții…

- Cristiano Ronaldo ar fi trebuit sa se intoarca in Italia, dupa ce Juventus Torino și-a chemat jucatorii, insa restricțiile de circulație l-au blocat pe fotbalistul portughez acasa, in insula Madeira, noteaza TVI, citat de Daily Mail. Aflat de o luna și jumatate in izolare in Portugalia pe insula Madeira,…

- Marcel Vela este un om credincios, acest lucru l-a dovedit si din fotoliul de la Ministerul de Interne. El chiar a cerut ca biroul care a fost al lui Nicolae Ceausescu si unde iși desfașaora și el activitatea sa fie sfințit de un preot, precizand ca simte in acel spatiu „foarte multa energie negativa”,…

- UDMR cere anularea acordului dintre Ministerul de Interne și Patriarhia Romana pentru sarbatoarea de Paște. Reprezentanții maghiarilor afirma ca relaxarea restricțiilor este periculoasa, putand duce la inmulțirea cazurilor de imbolnavire de Covid-19. In plus, masura este și discriminatorie fața de celelalte…

- Chiar regret ca scriu despre acest subiect in Saptamana Mare. In astfel de momente nu e de cautat pricina cuiva, nu te pui sa faci mișto de cineva, dar ce-au facut autoritațile cu acest acord intre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Romana este de domeniul pamfletului, zau! Nu e ceva rau sa-ncerci…

- Masura a fost luata urmare a intrarii in vigoare a noilor restrictii anunte sambata, care au fost adoptate prin ordonanta militara. Ordonanta a fost publicata sambata seara in Monitorul Oficial. Avand in vedere deciziile luate dupa instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, inclusiv inasprirea…