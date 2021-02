Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca, din 27 decembrie pana in prezent, au fost raportate 2.489 de reactii adverse. „In total, din data de 27 decembrie, au fost raportate 2.489 de reactii…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca de la debutul campaniei s-au inregistrat 2.489 de reactii adverse, cele mai multe fiind generale si locale. Pana acum nu s-au inregistrat cazuri de soc anafilactic, desi 4% dintre persoanele vaccinate au raportat…

- Campania de vaccinare inregistreaza un ritm alert, in Romania. Pana azi, in total, s-au vaccinat 456.000 de romani cu o doza, iar 165.000 de romani au facut deja și rapelul. In ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic…

- In ultimele 24 de ore au fost imunizate impotriva coronavirusului 19.019 persoane, mai puține decat sambata, cand au fost vaccinate peste 25.000 , potrivit Comitetului pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In total, de la inceputul campaniei, in decembrie, peste 585.000 de oameni au primit vaccinul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca, in ultimele 24 de ore, s-au vaccinat alte 37.840 de persoane, dintre care 1.411 au primit rapelul. In total, 11.255 de cadre medicale au primit ambele doze de vaccin.

- Vaccinarea anti-COVID continua in județul Alba, iar pana acum, un procent de 40% din personalul medical din cele noua spitale din județ au beneficiat de acest ser. Potrvit informațiilor puse la dispoziție de DSP Alba, de la debutul in 4 ianuarie 2021 a campaniei de vaccinare anti-COVID și pana la...…

- Numar de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore) - 16.896.2. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) - 125.190.3. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor…

- 25.508 de cadre medicale au fost vaccinate in cele 9 zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 11.912 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, declarase ieri pentru Libertatea ca,…