- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean a afirmat, marti, ca dezbaterea privind viitorul Europei solicita o atentie si mai mare asupra ideii de solidaritate intre cetatenii Uniunii Europene. Ea a mai spus ca, pana in preznet, conferinta privind viitorul UE a adunat peste 1.400 de evenimente…

- El a participat, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei, in cadrul caruia a subliniat importanta exprimarii opiniilor cetatenilor statelor UE privind modul in care isi doresc sa evolueze acest proiect."Suntem cu totii sub impactul unei…

- Klaus Iohannis a precizat in cadrul dezbaterii cu privire la viitorul Europei ca proiectul european are nevoie de o consolidare si nu de o reinventare. Seful statului a adaugat ca relansarea economiiilor statelor membre ale UE este posibila datorita capacitatii Uniunii in ansamblu de a se mobiliza si…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, la Palatul Cotroceni, dezbaterea naționala privind viitorul Europei. La dezbatere participa comisarului pentru transporturi Adina Valean, profesoru Valentin Naumescu, profesorul Cristian Pirvulescu, și profesorul Alina Bargaoanu.

- Iohannis a participat miercuri, de la ora 17.00 la dezbaterea on-line „Sa vorbim despre viitorul Europei”, organizata de catre Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European. In cadrul dezbaterii, seful statului a transmis ca numai impreuna putem fi mai buni. El a mai spus ca Planul National…

- În hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, presedintele Franței a deschis Conferinta privind viitorul Europei.Deplângând „defetismul ambiant”, Emmanuel Macron a sustinut duminica eficacitatea raspunsului european la criza Covid-19, cerând în…

- Emmanuel Macron a deschis duminica marea Conferința privind viitorul Europei de la Strasbourg cu un discurs axat pe ideea des enunțata in ultima vreme vizand construirea unei Europe unite și puternice, adaptata la noile provocari ale acestui secol, capabila sa joace un rol important in marile probleme…

- Voluntariatul reprezinta pentru multi tineri o oportunitate extraordinara de dezvoltare personala, dar si posibilitatea de a cunoaste alte tari, culturi, de a veni in contact cu traditii si obiceiuri noi. In ajunul Pastilor, la Marasesti, o mana de voluntari din toate colturile Europei, ajunsi in Romania…