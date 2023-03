Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…

- Dorin Recean, consilier prezidențial pentru aparare și securitate naționala, a fost desemnat vineri drept candidat la funcția de prim-ministru de catre președinta Maia Sandu. Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Intr-un briefing de presa de…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Ucraina a interceptat un plan al serviciilor secrete ruse de a distruge Republica Moldova, conform Associated Press. El a facut aceste declarații la Bruxelles, la Consiliul European, el spunand ca a informat-o pe Maia Sandu…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- Igor Dodon, judecat in dosarul ,,Sacoșa neagra”, va parasi Republica Moldova in perioada 28 ianuarie- 5 februarie, dupa ce instanța de la Chișinau a dat curs solicitarii inaintate de avocații sai, care au spus ca acesta urmeaza sa plece la un curs de reabilitare cu fiul sau in Romania. Joi, in dosarul…

- Resturile unei rachete rusești au fost descoperite in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Romania. Ele au fost descoperite de o patrula a poliției de frontiera. Este vorba de a treia racheta care cade in Republica Moldova de la inceputul…