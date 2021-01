Stiri pe aceeasi tema

- The Queen’s Gambit („Gambitul damei”) este serialul cu care Netflix a dat lovitura in finalul lui 2020. In acest context, Gazeta Sporturilor publica o serie de 10 articole despre șah, sub semnatura scriitorului Vasile Ernu, care spune cateva dintre poveștile frumoase ale șahului și legaturile acestora…

- Cel puțin 10 alpiniști au murit și alți cațiva sunt dați disparuți dupa ce un viscol a declanșat avalanșe in munții aflați la nord de Teheran, capitala Iranului, informeaza The Guardian, care citeaza presa locala. Cațiva alpiniști sunt de negasit de vineri, cand au fost raportate doua decese. Intre…

- Vaccinul cu ARN nu ne schimba ARN-ul și nici nu este produs și testat utilizand țesuturi fetale, spune profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, de la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj, care raspunde unor intrebari care stau pe buzele multor persoane. Profesorul Razvan Cherecheș spune ca…

- Cei de la Gradina Zoologica Aalborg, din Danemarca, au gasit o modalitate inedita de a-i permite lui Moș Craciun sa fie vazut de copii, fara a-l expune pericolului infectarii cu noul coronavirus : l-au pus intr-un glob imens de Craciun. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești…

- Mii de copii uiguri par sa fi ramas fara parinți dupa ce mamele și tații lor au fost încarcerați în lagare de munca, închisori și alte centre de detenție, potrivit unor documente oficiale ale autoritaților din Xinjiang, relateaza The Guardian.Documente întocmite de oficiali…